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В Харькове закрыли уголовное производство против лидера "Оплота" Е.Жилина

В Харькове закрыли уголовное производство против лидера "Оплота" Е.Жилина

Киев • УНН

 • 9140 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Харькове после поступления официального подтверждения факта смерти лидера сепаратистской организации "Оплот" Евгения Жилина закрыли возбужденные против него уголовные производства. Об этом сообщили УНН в прокуратуре Харьковской области.

"Да, действительно, мы получили материалы, официальное подтверждение о смерти подозреваемого, и по закону закрыли уголовное производство, именно что касается Жилина. Что касается других вопросов, где не только он подозреваемый, то уголовные производства не закрыты, расследуются дальше", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, руководитель организации "Оплот" Евгений Жилин был застрелен в ресторане в поселке "Горки-2" 19 сентября 2016 г.

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