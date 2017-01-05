В Харькове закрыли уголовное производство против лидера "Оплота" Е.Жилина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Харькове после поступления официального подтверждения факта смерти лидера сепаратистской организации "Оплот" Евгения Жилина закрыли возбужденные против него уголовные производства. Об этом сообщили УНН в прокуратуре Харьковской области.
"Да, действительно, мы получили материалы, официальное подтверждение о смерти подозреваемого, и по закону закрыли уголовное производство, именно что касается Жилина. Что касается других вопросов, где не только он подозреваемый, то уголовные производства не закрыты, расследуются дальше", - сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, руководитель организации "Оплот" Евгений Жилин был застрелен в ресторане в поселке "Горки-2" 19 сентября 2016 г.