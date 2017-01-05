У Харкові закрили кримінальне провадження проти лідера “Оплоту” Є.Жиліна

“Так, дійсно, ми отримали матеріали, офіційне підтвердження про смерть підозрюваного, і згідно з законом закрили кримінальне провадження, саме що стосується Жиліна. Що стосується інших питань, де не тільки він підозрюваний, то кримінальні провадження не закриті, розслідуються далі”, — повідомили у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, керівник організації “Оплот” Євген Жилін був застрелений у ресторані в селищі “Горки-2” 19 вересня 2016 року.