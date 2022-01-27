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15 марта, 19:03 • 107482 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145284 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124754 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118179 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105546 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101834 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94549 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Харькове забросали яйцами и разрисовали доску Юрию Шевелеву. Полиция начала проверку

В Харькове забросали яйцами и разрисовали доску Юрию Шевелеву. Полиция начала проверку

Киев • УНН

 • 34556 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Харькове неизвестные забросали яйцами и разрисовали доску памятную Юрию Шевелеву. Как сообщили в ГУ НП в Харьковской области, начата проверка, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Telegram-канале ХС| Харьков, открытую на днях памятную доску Юрию Шевелеву забросали яйцами и нарисовали свастику под ней.

В полиции говорят, что обнаружили в социальных сетях информацию о том, что неизвестные повредили мемориальную доску и обрисовали стену на здании по улице Сумской.

Для проверки информации по адресу выезжала следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №3. Полицейские провели осмотр места происшествия.

Информация зарегистрирована в едином учете заявлений и сообщений ХРУП №3, продолжается проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к нему лица.

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