У Харкові закидали яйцями та розмалювали дошку Юрію Шевельову. Поліція розпочала перевірку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Харкові невідомі закидали яйцями та розмалювали дошку Юрію Шевельову. Як повідомили у ГУ НП у Харківській області, розпочато перевірку, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у Telegram-каналі ХС | Харьков, відкриту днями пам'ятну дошку Юрію Шевельову закидали яйцями та намалювали свастику під нею.
У поліції кажуть, що виявили в соціальних мережах інформацію про те, що невідомі пошкодили меморіальну дошку та обмалювали стіну на будівлі по вулиці Сумській.
Для перевірки інформації за адресою виїжджала слідчо-оперативна група Харківського районного управління поліції №3. Поліцейські провели огляд місця події.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень ХРУП №3, триває перевірка. На даний час встановлюються всі обставини події та причетні до неї особи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Помста" за гараж: у Білій Церкві чоловік розмалював пам'ятник Героям боротьби за незалежність