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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 37321 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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У Харкові закидали яйцями та розмалювали дошку Юрію Шевельову. Поліція розпочала перевірку

У Харкові закидали яйцями та розмалювали дошку Юрію Шевельову. Поліція розпочала перевірку

Київ • УНН

 • 34560 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У Харкові невідомі закидали яйцями та розмалювали дошку Юрію Шевельову. Як повідомили у ГУ НП у Харківській області, розпочато перевірку, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у Telegram-каналі ХС | Харьков, відкриту днями пам'ятну дошку Юрію Шевельову закидали яйцями та намалювали свастику під нею.

У поліції кажуть, що виявили в соціальних мережах інформацію про те, що невідомі пошкодили меморіальну дошку та обмалювали стіну на будівлі по вулиці Сумській.

Для перевірки інформації за адресою виїжджала слідчо-оперативна група Харківського районного управління поліції №3. Поліцейські провели огляд місця події.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень ХРУП №3, триває перевірка. На даний час встановлюються всі обставини події та причетні до неї особи.

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