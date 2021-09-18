"Помста" за гараж: у Білій Церкві чоловік розмалював пам'ятник Героям боротьби за незалежність
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Білій Церкві на Київщині невідомий молодик з балончика розмалював пам'ятник, присвячений Героям боротьби за Незалежність України, після чого з місця події зник на автомобілі BMW. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані поліції Київської області.
Цитата:
“Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Героїв Небесної Сотні невідомий молодик з балончика розмальовує пам'ятник... Поліцейські з'ясували, що правопорушник розмалював дзеркальну кулю - Пам'ятник Героям боротьби за Незалежність України, після чого з місця події зник на автомобілі BMW”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що за лічені хвилини поліцейські затримали лиходія за місцем проживання та доставили на місце скоєного ним правопорушення.
Ним виявився 30-річний місцевий житель. Свій вчинок він пояснив тим, що колись в минулому йому розмалювали гаражне приміщення, і таким чином він вирішив виплеснути свої старі образи. Чому обрав саме цей пам'ятник, він пояснити не зміг.
Молодика затримали. У подальшому слідчі після вивчення зібраних матеріалів визначать правову кваліфікацію цієї події для ухвалення законного рішення та притягнення правопорушника до відповідальності.
Додамо
16 вересня у Кривому Розі невідомі пошкодили пам’ятник українським військовим, які загинули під Іловайськом у серпні 2014 року.