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"Помста" за гараж: у Білій Церкві чоловік розмалював пам'ятник Героям боротьби за незалежність

Київ • УНН

 • 27519 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Білій Церкві на Київщині невідомий молодик з балончика розмалював пам'ятник, присвячений Героям боротьби за Незалежність України, після чого з місця події зник на автомобілі BMW. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані поліції Київської області.

Цитата:

“Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Героїв Небесної Сотні невідомий молодик з балончика розмальовує пам'ятник... Поліцейські з'ясували, що правопорушник розмалював дзеркальну кулю - Пам'ятник Героям боротьби за Незалежність України, після чого з місця події зник на автомобілі BMW”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що за лічені хвилини поліцейські затримали лиходія за місцем проживання та доставили на місце скоєного ним правопорушення.

Ним виявився 30-річний місцевий житель. Свій вчинок він пояснив тим, що колись в минулому йому розмалювали гаражне приміщення, і таким чином він вирішив виплеснути свої старі образи. Чому обрав саме цей пам'ятник, він пояснити не зміг.

Молодика затримали. У подальшому слідчі після вивчення зібраних матеріалів визначать правову кваліфікацію цієї події для ухвалення законного рішення та притягнення правопорушника до відповідальності.

Додамо

16 вересня у Кривому Розі невідомі пошкодили пам’ятник українським військовим, які загинули під Іловайськом у серпні 2014 року.

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