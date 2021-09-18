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"Месть" за гараж: в Белой Церкви мужчина разрисовал памятник Героям борьбы за независимость

"Месть" за гараж: в Белой Церкви мужчина разрисовал памятник Героям борьбы за независимость

Киев  •  УНН

 • 27510 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Белой Церкви Киевской области неизвестный молодой человек из баллончика разрисовал памятник, посвященный Героям борьбы за независимость Украины, после чего с места происшествия скрылся на автомобиле BMW. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Киевской области.

Цитата:

"Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что по улице Героев Небесной Сотни неизвестный молодой человек из баллончика разрисовывает памятник... Полицейские выяснили, что правонарушитель разрисовал зеркальный шар - памятник Героям борьбы за независимость Украины, после чего с места происшествия скрылся на автомобиле BMW", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что за считанные минуты полицейские задержали мужчину по месту жительства и доставили на место совершенного им правонарушения.

Им оказался 30-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что когда-то в прошлом ему разрисовали гаражное помещение, и таким образом он решил выплеснуть свои старые обиды. Почему избрал именно этот памятник, он объяснить не смог.

Мужчину задержали. В дальнейшем следователи после изучения собранных материалов определят правовую квалификацию этого события для принятия законного решения и привлечения правонарушителя к ответственности.

Добавим

16 сентября во Кривом Роге неизвестные повредили памятник украинским военным, погибшим в Иловайске в августе 2014 года.

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