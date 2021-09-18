"Месть" за гараж: в Белой Церкви мужчина разрисовал памятник Героям борьбы за независимость
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Белой Церкви Киевской области неизвестный молодой человек из баллончика разрисовал памятник, посвященный Героям борьбы за независимость Украины, после чего с места происшествия скрылся на автомобиле BMW. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Киевской области.
Цитата:
"Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что по улице Героев Небесной Сотни неизвестный молодой человек из баллончика разрисовывает памятник... Полицейские выяснили, что правонарушитель разрисовал зеркальный шар - памятник Героям борьбы за независимость Украины, после чего с места происшествия скрылся на автомобиле BMW", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что за считанные минуты полицейские задержали мужчину по месту жительства и доставили на место совершенного им правонарушения.
Им оказался 30-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что когда-то в прошлом ему разрисовали гаражное помещение, и таким образом он решил выплеснуть свои старые обиды. Почему избрал именно этот памятник, он объяснить не смог.
Мужчину задержали. В дальнейшем следователи после изучения собранных материалов определят правовую квалификацию этого события для принятия законного решения и привлечения правонарушителя к ответственности.
Добавим
16 сентября во Кривом Роге неизвестные повредили памятник украинским военным, погибшим в Иловайске в августе 2014 года.