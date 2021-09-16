У Кривому Розі пошкодили пам’ятник військовим, які загинули під Іловайськом

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Кривому Розі невідомі пошкодили пам’ятник українським військовим, які загинули під Іловайськом у серпні 2014 року. Інформацію про це у коментарі УНН підтвердив один з ініціаторів пам’ятника, екскуратор батальйону “Кривбас” Микола Колесник.

Цитата

“Повторно вкрали латунні гільзи, які були як вази для квітів, пам’ятник цілий”, — зазначив Колесник.

Деталі

Він додав, що наразі вирішується питання про встановлення стилізованих під гільзи гранітних вазонів, тому що “в голодні часи спокуса вкрасти латунь вище за совість”.

Довідка

Пам’ятник загиблим на війні з Росії “Іловайський хрест” відкрили 29 серпня 2020 року у Кривому Розі. На його створення знадобилося понад два роки.

Як заявляв екскуратор батальйону “Кривбас” Микола Колесник, пам’ятник і його підніжжя виготовлені з граніту, інші елементи — соняхи та хрест — із бронзи. Загальна вага скульптури складає 500 кілограмів.

“Пам’ятник — це збільшена у 40 разів копія народної нагороди “Іловайський хрест”, який бійці, які вийшли з “котла”, носять на грудях. Фактично — це недержавний орден, який вручають найдостойнішим, після ретельної перевірки. Ще один важливий елемент монумента — соняхи. Це вони рятували життя нашим бійцям, які виходили “зеленим коридором”, — розповідав Колесник.

Незабаром стало відомо про його пошкодження. Тоді невідомі також виламали гільзи.

Контекст

Наприкінці серпня 2014 року після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом. Бойовики і російські військові обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські бійці. За даними ГПУ, в результаті розстрілу українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році загинуло 366 осіб, 429 було поранено.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська.

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