В Кривом Роге повредили памятник военным, погибшим во Иловайск
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Кривом Роге неизвестные повредили памятник украинскому военным, погибшим под Иловайском в августе 2014 года. Информацию об этом в комментарии УНН подтвердил один из инициаторов памятника, экс-куратор батальона “Кривбасс” Николай Колесник.
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“Повторно украли латунные гильзы, которые были вазы для цветов, памятник целый”, — отметил Колесник.
Детали
Он добавил, что сейчас решается вопрос об установлении стилизованных под гильзы гранитных вазонов, потому что “в голодные времена соблазн украсть латунь выше совесть”.
Справка
Памятник погибшим на войне с России “Иловайский крест” открыли 29 августа 2020 года в Кривом Роге. На его создание потребовалось более двух лет.
Как заявлял экс-куратор батальона “Кривбасс” Николай Колесник, памятник и его подножия изготовлены из гранита, остальные элементы — подсолнухи и крест — из бронзы. Общий вес скульптуры составляет 500 килограммов.
“Памятник — это увеличенная в 40 раз копия народной награды “Иловайский крест”, который бойцы, вышедшие из “котла”, носят на груди. Фактически — это негосударственный орден, который вручают самым достойным, после тщательной проверки. Еще один важный элемент монумента — подсолнухи. Это они спасали жизнь нашим бойцам, которые выходили по “зеленому коридору”, — рассказывал Колесник.
Вскоре стало известно о его повреждении. Тогда неизвестные также выломали гильзы.
Контекст
В конце августа 2014 года после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы. По данным ГПУ, в результате расстрела украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены.
Генеральний прокурор Ирина Венедиктова объявила о рассекречивании материалов уголовного производства по организации и проведению боевых действий в райони города Илловайска.