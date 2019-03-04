В Харькове загорелось авто сотрудника Генпрокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Харькове горел автомобиль, который находится в пользовании сотрудника Генеральной прокуратуры. Об этом УНН рассказали в правоохранительных органах.
Автомобиль Ford Fusion принадлежит жителю Харькова. Авто было припарковано рядом с жилым домом на проспекте Науки в Харькове, когда ночью 3 марта, по неустановленным пока причинам автомобиль загорелся. Огнем поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Правоохранители подозревают поджог. Однако окончательно причины возгорания установит следствие.
Начато досудебное расследование по ст.194 УК Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества).
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Как сообщал УНН, возгорание произошло в вагоне грузового поезда при движении в Ивано-Франковской области.