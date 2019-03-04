У Харкові загорілося авто співробітника Генпрокуратури

Автомобіль Ford Fusion належить жителю Харкова. Авто було припарковане поряд з житловим будинком на проспекті Науки у Харкові, коли в ночі 3 березня, з невстановлених поки що причин автомобіль загорівся. Вогнем пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля. Правоохоронці підозрюють підпал. Однак остаточно причини займання встановить слідство.

Розпочато досудове розслідування за ст.194 КК України (умисне пошкодження або знищення майна).



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Як повідомляв УНН, загоряння сталося у вагоні вантажного поїзду під час руху в Івано-Франківській області.