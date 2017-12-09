В Харькове зафиксировали очередной случай ботулизма
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Харькове мужчина в тяжелом состоянии попал в больницу из-за заболевания ботулизмом. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре МОЗ, передает УНН.
Установлено, что пострадавший отравился вяленой рыбой, которую приобрел у неизвестного лица на местном рынке.
“Первые симптомы заболевания появились через 15 часов после употребления продукта. Пострадавший госпитализирован в КУЗ „Областная клиническая инфекционная больница“ в тяжелом состоянии, в связи с чем находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Больному введена моновалентная противоботулиническая сыворотка типов А, В, Е. Диагноз „ботулизм“ подтвержден лабораторно по результатам исследований крови и остатков рыбы”, — говорится в сообщении.
На сегодняшний день состояние больного остается тяжелым.
По данным Минздрава, в этом году в Украине уже более 90 человек заболели ботулизмом.
Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко вспышки ботулизма в различных регионах Украины являются следствием действия моратория на проверки бизнеса.
“Это следствие бесконтрольности, которую допустило государство, уничтожив, возможно, не совершенную, но работающую систему контроля за качеством и безопасностью продуктов питания. Также — это следствие моратория на проверки бизнеса, который уже не первый год просто блокирует возможности контроллеров хоть как-то предупреждать трагические последствия”, — отметил нардеп.
Добавим, что по мнению председателя ассоциации торговых сетей О.Дорошенко, система защиты прав потребителей в Украине полностью разрушена.