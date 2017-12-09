У Харкові зафіксували черговий випадок ботулізму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Харкові чоловік у тяжкому стані потрапив до лікарні через захворювання на ботулізм. Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі МОЗ, передає УНН.
Встановлено, що постраждалий отруївся в’яленою рибою, яку придбав у невідомої особи на місцевому ринку.
“Перші симптоми захворювання з’явились через 15 годин після вживання продукту. Постраждалий госпіталізований до КЗОЗ „Обласна клінічна інфекційна лікарня“ у тяжкому стані, у зв’язку з чим знаходився на апараті штучної вентиляції легень. Хворому введена моновалентна протиботулінічна сироватка типів А, В, Е. Діагноз „Ботулізм“ підтверджено лабораторно за результатами досліджень крові та залишків риби”, - йдеться у повідомленні.
На сьогоднішній день стан хворого залишається тяжким.
За даними МОЗ, цього року в Україні вже більше 90 людей захворіло на ботулізм.
Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка спалахи ботулізму у різних регіонах України є наслідком дії мораторію на перевірки бізнесу.
“Це наслідок безконтрольності, яку допустила держава, знищивши, можливо, не досконалу, але ж працюючу систему контролю за якістю та безпечністю продуктів харчування. Також — це є наслідком мораторію на перевірки бізнесу, який вже не перший рік просто блокує можливості контролерів хоч якось попереджати трагічні наслідки,” — зазначив нардеп.
Додамо, що на думку голови асоціації торгових мереж О.Дорошенка, система захисту прав споживачів в Україні повністю зруйнована.