В Харькове за 3 млн грн убытков при закупке альбомов для новорожденных будут судить врача
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Харькове обвинительный акт в отношении главного врача одного из медучреждений направлено в суд по факту служебной халатности, повлекшей 3 млн грн ущерба государству при закупке альбомов для новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.
"Между физическим лицом-предпринимателем и медучреждением заключен договор о закупке 8000 альбомов для новорожденных. Предприниматель, действуя умышленно, предоставил заведомо поддельную накладную, согласно которой он передал медицинскому учреждению указанный товар. Главный врач, который является материально-ответственным лицом, ненадлежаще исполняя возложенные на него обязанности, не проверил наличие указанных альбомов. Он подписал акт приема-передачи и платежное поручение, на основании чего на счет предпринимателя перечислено почти 3 млн грн бюджетных средств", - говорится в сообщении.
Предпринимателю сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал УНН, в Днепре расследуют факт завладения должностными лицами горсовета 18 млн грн бюджетных средств.