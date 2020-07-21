У Дніпрі відрили кримінальну справу через заволодіння посадовцями міськради 18 млн грн

ukru
Ексклюзив
08:24 • 16872 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 64491 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 85946 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 161513 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 134071 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 144771 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 146508 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129053 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183093 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126218 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 100742 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 138981 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 119630 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 106036 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 106282 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 16872 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 64491 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 85946 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 75411 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 128374 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 103093 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 103823 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 121678 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 138338 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 136447 перегляди
Актуальне
У Дніпрі відрили кримінальну справу через заволодіння посадовцями міськради 18 млн грн

У Дніпрі відрили кримінальну справу через заволодіння посадовцями міськради 18 млн грн

Київ • УНН

 • 9992 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. У Дніпрі розслідують факт заволодіння посадовцями міськради 18 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.

"Розпочато кримінальне провадження за фактом заволодіння 18 млн грн бюджетних коштів та зловживання службовим становищем посадовими особами міської ради та підприємств (ч.3 ст.191 та ч.2 ст.364 КК України)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у травні 2018 року між Дніпровською міською радою та ТОВ укладено договір щодо виконання робіт з паспортизації водних об’єктів у Дніпрі.
«У ході виконання умов договору було штучно завищено обсяги робіт, їх вартість та якість. А виділені на них бюджетні кошти перераховано двом субпідрядним організаціям, які мають ознаки фіктивності. Правоохоронними органами проведено обшуки у приміщеннях департаменту Дніпровської міської ради та його структурних підрозділів, а також за місцем мешкання фігурантів справи. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває», – повідомили в прокуратурі.

Як раніше повідомляв УНН, в липні у Дніпровській міськраді було проведено ряд обшуків у справі щодо заволодіння грошовими коштами та майном комунального підприємства. В червні у Дніпрі правоохоронці провели обшуки через укладання посадовцями договорів з фіктивними підприємцями.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32