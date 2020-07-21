У Дніпрі відрили кримінальну справу через заволодіння посадовцями міськради 18 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У Дніпрі розслідують факт заволодіння посадовцями міськради 18 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.
"Розпочато кримінальне провадження за фактом заволодіння 18 млн грн бюджетних коштів та зловживання службовим становищем посадовими особами міської ради та підприємств (ч.3 ст.191 та ч.2 ст.364 КК України)», – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, у травні 2018 року між Дніпровською міською радою та ТОВ укладено договір щодо виконання робіт з паспортизації водних об’єктів у Дніпрі.
«У ході виконання умов договору було штучно завищено обсяги робіт, їх вартість та якість. А виділені на них бюджетні кошти перераховано двом субпідрядним організаціям, які мають ознаки фіктивності. Правоохоронними органами проведено обшуки у приміщеннях департаменту Дніпровської міської ради та його структурних підрозділів, а також за місцем мешкання фігурантів справи. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває», – повідомили в прокуратурі.
Як раніше повідомляв УНН, в липні у Дніпровській міськраді було проведено ряд обшуків у справі щодо заволодіння грошовими коштами та майном комунального підприємства. В червні у Дніпрі правоохоронці провели обшуки через укладання посадовцями договорів з фіктивними підприємцями.