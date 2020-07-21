В Днепре отрыли уголовное дело по завладения должностными лицами горсовета 18 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Днепре расследуют факт завладения должностными лицами горсовета 18 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.
По данным следствия, в мае 2018 года между Днепровским городским советом и ООО заключен договор о выполнении работ по паспортизации водных объектов в Днепре.
“В ходе выполнения условий договора были искусственно завышены объемы работ, их стоимость и качество. А выделенные на них бюджетные средства перечислены двум субподрядным организациям, которые имеют признаки фиктивности. Правоохранительными органами проведены обыски в помещениях департамента Днепровского городского совета и его структурных подразделений, а также по месту жительства фигурантов дела. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается”, - сообщили в прокуратуре.
Как ранее сообщал УНН, в июле в Днепровском горсовете был проведен ряд обысков по делу о завладении денежными средствами и имуществом коммунального предприятия. В июне в Днепре правоохранители провели обыски из-за заключения должностными лицами договоров с фиктивными предпринимателями.