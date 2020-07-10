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У Дніпровській міськраді провели обшуки

У Дніпровській міськраді провели обшуки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. У справі щодо заволодіння грошовими коштами та майном комунального підприємства Дніпровської міської ради, правоохоронними органами проведено ряд обшуків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

"Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях комунального підприємства, суб'єктів господарювання та у помешканнях причетних до злочинної діяльності осіб правоохоронними органами вилучено 34 тони металобрухту, спеціальну та комп’ютерну техніку, документацію, банківські картки тощо", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, протягом 2019-2020 років службовими особами комунального підприємства міськради укладено ряд договорів з суб’єктами господарювання на проведення робіт з демонтажу об’єктів нерухомості, вартість яких складала понад 47 мільйонів гривень.

"Незважаючи на те, що фактично вказані роботи були виконані за рахунок власних ресурсів комунального підприємства, бюджетні кошти за їх проведення було перераховано на рахунки підприємств-підрядників, а у подальшому – підприємствам, що мають ознаки фіктивності. Крім цього, одержаний від демонтажу металобрухт без обліку здавався до приватних пунктів прийому, а отримані готівкові кошти розподілялися між працівниками комунального підприємства", - розповіли в прокуратурі.

Також прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом заволодіння грошовими коштами та майном комунального підприємства Дніпровської міської ради (ч.3 ст.191 КК України).

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці провели обшуки через укладання посадовцями договорів з фіктивними підприємцями.

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