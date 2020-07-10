В Днепровском горсовете провели обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. По делу о завладении денежными средствами и имуществом коммунального предприятия Днепровского городского совета, правоохранительными органами проведен ряд обысков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях коммунального предприятия, субъектов хозяйствования и в помещениях причастных к преступной деятельности лиц правоохранительными органами изъято 34 тонны металлолома, специальную и компьютерную технику, документацию, банковские карты и т.д.", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным следствия, в течение 2019-2020 годов должностными лицами коммунального предприятия горсовета заключен ряд договоров с субъектами хозяйствования на проведение работ по демонтажу объектов недвижимости, стоимость которых составляла более 47 млн гривен.
"Несмотря на то, что фактически указанные работы были выполнены за счет собственных ресурсов коммунального предприятия, бюджетные средства за их проведение было перечислено на счета предприятий-подрядчиков, а в дальнейшем - предприятиям, имеющим признаки фиктивности. Кроме этого, полученный от демонтажа металлолом без учета сдавался в частные пункты приема, а полученные наличные средства распределялись между работниками коммунального предприятия", - рассказали в прокуратуре.
Также прокуратурой Днепропетровской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту завладения денежными средствами и имуществом коммунального предприятия Днепровского городского совета (ч.3 ст.191 УК Украины).
Напомним, в Днепре правоохранители провели обыски из-за заключения должностными лицами договоров с фиктивными предпринимателями.