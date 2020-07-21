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У Харкові за 3 млн грн збитків при закупівлі альбомів для новонароджених судитимуть лікаря

У Харкові за 3 млн грн збитків при закупівлі альбомів для новонароджених судитимуть лікаря

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. У Харкові обвинувальний акт стосовно головного лікаря одного з медзакладів скеровано до суду за фактом службової недбалості, що спричинила 3 млн грн збитків державі при закупівлі альбомів для новонароджених. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає УНН.

"Між фізичною особою-підприємцем та медзакладом укладено договір про закупівлю 8 тисяч альбомів для новонароджених. Підприємець, діючи умисно, надав завідомо підроблену накладну, згідно якої він передав медичному закладу вказаний товар. Головний лікар, який є матеріально-відповідальною особою, неналежно виконуючи покладені на нього обов’язки, не перевірив наявність зазначених альбомів. Він підписав акт приймання-передачі та платіжне доручення, на підставі чого на рахунок підприємця перераховано майже 3 млн грн бюджетних коштів", – йдеться в повідомленні.

Підприємцю повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНН, у Дніпрі розслідують факт заволодіння посадовцями міськради 18 млн грн бюджетних коштів.

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