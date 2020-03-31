В Харькове разоблачили мошенников, продавших иностранцу более 300 тыс. медмасок по заниженной цене
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Харькове разоблачили масштабную незаконную сделку, организаторы которой продали иностранцу более 300 тыс. медмасок по цене чуть более 1 гривны за штуку. Рыночная же цена этой партии - почти 61 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
Отмечается, что оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины узнали о возможной незаконной реализации медицинских масок и респираторов украинского производства. В феврале-марте крайне востребованные средства защиты вывозили из Украины в Испанию и Китай.
"Правоохранители установили круг лиц, возможно причастных к незаконной сделке. Как оказалось, работники двух харьковских предприятий по заниженной цене реализовали гражданину Китая для дальнейшего экспорта более 300 тыс. средств защиты дыхания", - говорится в сообщении.
По подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах суд санкционировал проведение обысков. Они проводились на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях общей следственно-оперативной группой.
По результатам обысков в складских и производственных помещениях, офисах и фактических местах проживания фигурантов производства правоохранители обнаружили и изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карточки, ноутбуки, USB-накопители, образцы респираторных масок, денежные средства в сумме 243 тыс. долларов США и 14,5 тыс. евро.
Следственно-оперативные действия продолжаются.
Напомним, на Волыни СБУ пресекла попытку незаконного вывоза из Украины почти 40-тысячную партию медицинских халатов стоимостью около 42 тысяч евро.