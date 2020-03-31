В Харькове разоблачили мошенников, продавших иностранцу более 300 тыс. медмасок по заниженной цене

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83238 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99920 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102178 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101468 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109405 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97897 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104392 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106399 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131362 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Харькове разоблачили мошенников, продавших иностранцу более 300 тыс. медмасок по заниженной цене

В Харькове разоблачили мошенников, продавших иностранцу более 300 тыс. медмасок по заниженной цене

Киев  •  УНН

 • 12850 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Харькове разоблачили масштабную незаконную сделку, организаторы которой продали иностранцу более 300 тыс. медмасок по цене чуть более 1 гривны за штуку. Рыночная же цена этой партии - почти 61 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Отмечается, что оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины узнали о возможной незаконной реализации медицинских масок и респираторов украинского производства. В феврале-марте крайне востребованные средства защиты вывозили из Украины в Испанию и Китай.

"Правоохранители установили круг лиц, возможно причастных к незаконной сделке. Как оказалось, работники двух харьковских предприятий по заниженной цене реализовали гражданину Китая для дальнейшего экспорта более 300 тыс. средств защиты дыхания", - говорится в сообщении.

По подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах суд санкционировал проведение обысков. Они проводились на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях общей следственно-оперативной группой.

По результатам обысков в складских и производственных помещениях, офисах и фактических местах проживания фигурантов производства правоохранители обнаружили и изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карточки, ноутбуки, USB-накопители, образцы респираторных масок, денежные средства в сумме 243 тыс. долларов США и 14,5 тыс. евро.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

Напомним, на Волыни СБУ пресекла попытку незаконного вывоза из Украины почти 40-тысячную партию медицинских халатов стоимостью около 42 тысяч евро.

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