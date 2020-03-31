В Харькове разоблачили мошенников, продавших иностранцу более 300 тыс. медмасок по заниженной цене

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Харькове разоблачили масштабную незаконную сделку, организаторы которой продали иностранцу более 300 тыс. медмасок по цене чуть более 1 гривны за штуку. Рыночная же цена этой партии - почти 61 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.