У Харкові викрили шахраїв, які продали іноземцю понад 300 тис. медмасок за заниженою ціною
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Харкові викрили масштабну незаконну оборудку, організатори якої продали іноземцю понад 300 тис. медмасок за ціною трохи більше 1 гривні за штуку. Ринкова ж ціна цієї партії - майже 61 мільйон грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
Зазначається, що оперативні співробітники Східного регіонального управління Держприкордонслужби України дізналися про можливу незаконну реалізацію медичних масок та респіраторів українського виробництва. У лютому-березні вкрай затребувані засоби захисту вивозили з України у Іспанію та Китай.
"Правоохоронці встановили коло осіб, які можливо причетні до незаконної оборудки. Як виявилося, працівники двох харківських підприємств за заниженою ціною реалізували громадянину Китаю для подальшого експорту більше 300 тис. засобів захисту дихання", - сказано у повідомленні.
За підозрою в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах суд санкціонував проведення обшуків. Вони проводилися на восьми об’єктах в Київській, Харківській та Полтавській областях спільною слідчо-оперативною групою.
За результатами обшуків в складських та виробничих приміщеннях, офісах та фактичних місцях проживання фігурантів провадження правоохоронці виявили та вилучили первинні фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, які свідчать про купівлю та подальший продаж медичних масок, чорнові записи, мобільні термінали, банківські картки, ноутбуки, USB накопичувачі, зразки масок респіраторних, грошові кошти у сумі 243 тис. доларів США та 14,5 тис. євро.
Слідчо-оперативні дії тривають.
Нагадаємо, на Волині СБУ попередила спробу незаконного вивезення з України майже 40-тисячної партії медичних халатів вартістю близько 42 тисячі євро.