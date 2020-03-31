У Харкові викрили шахраїв, які продали іноземцю понад 300 тис. медмасок за заниженою ціною

ukru
16:58 • 61362 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 134173 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 226208 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 228516 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 229009 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 219286 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 191179 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185285 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145704 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150103 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
67 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 144937 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 150979 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 130347 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 242988 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 40441 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 226212 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 228520 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 229012 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 219289 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 191180 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 40441 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 21186 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 130347 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 144937 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112523 перегляди
Актуальне
У Харкові викрили шахраїв, які продали іноземцю понад 300 тис. медмасок за заниженою ціною

У Харкові викрили шахраїв, які продали іноземцю понад 300 тис. медмасок за заниженою ціною

Київ • УНН

 • 12850 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Харкові викрили масштабну незаконну оборудку, організатори якої продали іноземцю понад 300 тис. медмасок за ціною трохи більше 1 гривні за штуку. Ринкова ж ціна цієї партії - майже 61 мільйон грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

Зазначається, що оперативні співробітники Східного регіонального управління Держприкордонслужби України дізналися про можливу незаконну реалізацію медичних масок та респіраторів українського виробництва. У лютому-березні вкрай затребувані засоби захисту вивозили з України у Іспанію та Китай.

"Правоохоронці встановили коло осіб, які можливо причетні до незаконної оборудки. Як виявилося, працівники двох харківських підприємств за заниженою ціною реалізували громадянину Китаю для подальшого експорту більше 300 тис. засобів захисту дихання", - сказано у повідомленні.

За підозрою в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах суд санкціонував проведення обшуків. Вони проводилися на восьми об’єктах в Київській, Харківській та Полтавській областях спільною слідчо-оперативною групою.

За результатами обшуків в складських та виробничих приміщеннях, офісах та фактичних місцях проживання фігурантів провадження правоохоронці виявили та вилучили первинні фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, які свідчать про купівлю та подальший продаж медичних масок, чорнові записи, мобільні термінали, банківські картки, ноутбуки, USB накопичувачі, зразки масок респіраторних, грошові кошти у сумі 243 тис. доларів США та 14,5 тис. євро.

Слідчо-оперативні дії тривають.

Нагадаємо, на Волині СБУ попередила спробу незаконного вивезення з України майже 40-тисячної партії медичних халатів вартістю близько 42 тисячі євро.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,142.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,974.73