У Харкові викрили шахраїв, які продали іноземцю понад 300 тис. медмасок за заниженою ціною

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Харкові викрили масштабну незаконну оборудку, організатори якої продали іноземцю понад 300 тис. медмасок за ціною трохи більше 1 гривні за штуку. Ринкова ж ціна цієї партії - майже 61 мільйон грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.