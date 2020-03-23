На Волині блокували вивезення з України близько 40 тис. медичних халатів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На Волині СБУ попередила спробу незаконного вивезення з України майже 40-тисячної партії медичних халатів вартістю близько 42 тисячі євро. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Правоохоронці зупинили на митному посту "Ягодин" Волинської митниці вантажівку, що прямувала до однієї із країн Євросоюзу. Під час митного огляду транспортного засобу було виявлено майже 40 тисяч медичних халатів з нетканого синтетичного волокна", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що організатори оборудки намагалися вивезти продукцію за кордон, незважаючи на запроваджені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні.
Вартість затриманої партії складає майже 42 тисячі євро. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" арештували контрабанду зі 1,5 тонн медичних масок, які намагались відправити до ОАЕ та Риму.