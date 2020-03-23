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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101182 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104555 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 106558 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 105471 просмотра

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На Волыни блокировали вывоз из Украины около 40 тыс. медицинских халатов

На Волыни блокировали вывоз из Украины около 40 тыс. медицинских халатов

Киев  •  УНН

 • 11829 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. На Волыни СБУ пресекла попытку незаконного вывоза из Украины почти 40-тысячной партии медицинских халатов стоимостью около 42 тысячи евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Правоохранители остановили на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы сделки пытались вывезти продукцию за рубеж, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине.

Стоимость задержанной партии составляет почти 42 тысячи евро. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" арестовали контрабанду из 1,5 тонн медицинских масок, которые пытались отправить в ОАЭ и Рима.

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