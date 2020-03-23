На Волыни блокировали вывоз из Украины около 40 тыс. медицинских халатов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На Волыни СБУ пресекла попытку незаконного вывоза из Украины почти 40-тысячной партии медицинских халатов стоимостью около 42 тысячи евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Правоохранители остановили на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организаторы сделки пытались вывезти продукцию за рубеж, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине.
Стоимость задержанной партии составляет почти 42 тысячи евро. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" арестовали контрабанду из 1,5 тонн медицинских масок, которые пытались отправить в ОАЭ и Рима.