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В Харькове разоблачили группу лиц, которые выдавали фиктивные свидетельства для работы в ЕС

Киев • УНН

 • 8664 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. По требованию прокуратуры области Киевский районный суд. Харькова избрал для мужчины, подозреваемого в мошенничестве, вымогательстве и незаконном завладении чужим паспортом (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 357 УК Украины) меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

В Харькове разоблачили группу лиц, которые выдавали фиктивные свидетельства для работы в ЕС

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, 22-летний мужчина (гражданин Украины, выходец из Афганистана) узнал, что его знакомый гражданин Индии помогает своим соотечественникам трудоустраиваться в странах ЕС. Иностранец как раз подыскивал фирму, которая занимается оформлением документов для работы за рубежом.

Понимая, что у друга есть значительная сумма на оформление необходимых свидетельств, подозреваемый разработал преступный план с целью завладения средствами потерпевшего.

22-летний мужчина вступил в сговор с тремя работниками частной фирмы. Своих сообщников он представил товарищу как специалистов, сотрудничающих с посольствами разных стран и которые могут предоставить необходимые услуги. Хотя в реальности фирма не имела соответствующих разрешений и лицензий.

За изготовление необходимых документов пострадавший заплатил аферистам аванс в сумме 18,6 тыс. евро. Вскоре ему прислали сканированные копии удостоверений на трудоустройство за рубежом, а оригиналы этих документов обещали отдать при полном расчете (еще 7,2 тыс. евро). В тот же день иностранец через консульство Республики Польша узнал, что свидетельства, которые он получил - фальшивые. Мужчина понял, что его обманули и отказался платить оставшуюся сумму.

Тогда подозреваемый сказал товарищ, что он все равно должен заплатить 7,2 тыс. евро, но не работникам, которые оформляли вида, а ему лично - якобы за услуги посредника. Иностранец не согласился. Это разозлило злоумышленника, и он начал угрожать другу физической расправой, если не получит "долг". Чтобы запугать жертву, он избил мужчину, отобрал паспорт и вид на жительство в Украине. После этого подозреваемый в течение 2 месяцев в телефонных разговорах и сообщениях систематически угрожал потерпевшему убийством, если он не передаст якобы за долги средства.

Иностранец был вынужден пойти на условия злоумышленника. Сначала он отдал ему 800 долл. в обмен на один из похищенных документов. Во время передачи еще более 6 тыс. евро подозреваемого задержала правоохранители.

Трое его сообщников (35-летний мужчина и женщины в возрасте 28 и 34 лет) так же были уличены следствием. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах). Всем им избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, женщина пыталась вывезти за границу несовершеннолетнего ребенка по поддельным документам.

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