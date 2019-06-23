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У Харкові викрили групу осіб, які видавали фіктивні посвідки для роботи в ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. На вимогу прокуратури області Київський районний суд м. Харкова обрав для чоловіка, підозрюваного у шахрайстві, вимаганні та незаконному заволодінні чужим паспортом (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 357 КК України) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

У Харкові викрили групу осіб, які видавали фіктивні посвідки для роботи в ЄС

Як розповів начальник відділу прокуратури області Максим Блохін, 22-річний чоловік (громадянин України, вихідець з Афганістану) дізнався, що його знайомий громадянин Індії допомагає своїм співвітчизникам працевлаштовуватися в країнах ЄС. Іноземець саме підшукував фірму, яка займається оформленням документів для роботи за кордоном.

Розуміючи, що в друга є значна сума на оформлення необхідних посвідок, підозрюваний розробив злочинний план з метою заволодіння коштами потерпілого.

22-річний чоловік вступив у змову з трьома працівниками приватної фірми. Своїх спільників він представив товаришу, як спеціалістів, що співпрацюють з посольствами різних країн і можуть надати необхідні послуги. Хоча в реальності фірма не мала відповідних дозволів і ліцензій.

За виготовлення необхідних документів потерпілий заплатив аферистам аванс у сумі 18,6 тис. євро. Незабаром йому надіслали скановані копії посвідок на працевлаштування за кордоном, а оригінали цих документів обіцяли віддати при повному розрахунку (ще 7,2 тис. євро). Того ж дня іноземець через консульство Республіки Польща дізнався, що посвідки, які він отримав - фальшиві. Чоловік зрозумів, що його обманули та відмовився платити решту суми.

Тоді підозрюваний сказав товаришу, що він все одно має сплатити 7,2 тис. євро, але не працівникам, які оформлювали посвідки, а йому особисто – нібито за послуги посередника. Іноземець не погодився. Це розлютило зловмисника, і він почав погрожувати другу фізичною розправою, якщо не отримає "борг". Щоб залякати жертву, він побив чоловіка, відібрав паспорт та посвідку на тимчасове проживання в Україні. Після цього підозрюваний протягом 2 місяців в телефонних розмовах і повідомленнях систематично погрожував потерпілому вбивством, якщо він не передасть нібито заборговані кошти.

Іноземець був вимушений піти на умови зловмисника. Спочатку він віддав йому 800 дол. в обмін на один із викрадених документів. Під час передачі ще понад 6 тис. євро підозрюваного затримала правоохоронці.

Троє його спільників (35-річний чоловік та жінки віком 28 і 34 років) так само були викриті слідством. Їм інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах). Усім їм обрано запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, жінка намагалась вивезти за кордон неповнолітню дитину за підробленими документами.

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