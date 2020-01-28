В Харькове в метро у мужчины изъяли боевую гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В харьковском метрополитене правоохранители изъяли у мужчины боевую гранату "Ф-1". Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"Сотрудники отдела полиции в метрополитене обнаружили боеприпас у 39-летнего жителя поселка Васищево в вестибюле станции метро "Площадь Конституции", - говорится в сообщении.
Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области 27 января около 22:30.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.
Напомним, в Харьковской области у мужчины изъяли оружие времен Второй мировой войны.