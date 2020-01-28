У Харкові в метро у чоловіка вилучили бойову гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У харківському метрополітені правоохоронці вилучили у чоловіка бойову гранату "Ф-1". Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
"Працівники відділу поліції в метрополітені виявили боєприпас у 39-річного мешканця селища Васіщеве у вестибюлі станції метро "Майдан Конституції", - йдеться в повідомленні.
Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківської області 27 січня близько 22:30.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції.
Речові докази вилучені та направлені на експертизу.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Місце придбання та мета зберігання боєприпасу встановлюються. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу відносно чоловіка.
Нагадаємо, На Харківщині у чоловіка вилучили зброю часів Другої світової війни.