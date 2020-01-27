На Харківщині у чоловіка вилучили зброю часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Харківській області співробітники Красноградського відділу поліції вилучили у 61-річного жителя села Піщанка арсенал вогнепальної зброї та набої. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
В рамках відкритого кримінального провадження за місцем проживання чоловіка працівниками поліції був проведений санкціонований обшук. В результаті поліцейські виявили та вилучили саморобну нарізну вогнепальну зброю, вогнепальну зброю у вигляді переробленого газового шумового пістолета "МЕ 9 mod PARA", автомати "ППШ" та "ППС" часів Другої світової війни, а також близько 40 набоїв до нарізної зброї різного калібру.
Речові докази направлені на експертизу.
Наразі поліцейські встановлюють, яким чином зброя потрапила до чоловіка, а також мету її зберігання.
За даним фактом слідчим Красноградського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.
Нагадаємо, на Київщині під час обшуків у чоловіка вилучили арсенал зброї, що складався з гранатомету, гранат, набоїв та вибухівки.