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В Харьковской области у мужчины изъяли оружие времен Второй мировой войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 января. УНН. В Харьковской области сотрудники Красноградского отдела полиции изъяли у 61-летнего жителя села Песчанка арсенал огнестрельного оружия и патроны. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В Харьковской области у мужчины изъяли оружие времен Второй мировой войны

В рамках открытого уголовного производства по месту жительства мужчины сотрудниками полиции был проведен санкционированный обыск. В результате полицейские обнаружили и изъяли самодельное нарезное огнестрельное оружие, огнестрельное оружие в виде переработанного газового шумового пистолета "МЕ 9 mod PARA", автоматы "ППШ" и "ППС" времен Второй мировой войны, а также около 40 патронов к нарезному оружию различного калибра.

Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Сейчас полицейские устанавливают, каким образом оружие попало к мужчине, а также цель его хранения.

По данному факту следственным Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Напомним, в Киевской области во время обысков у мужчины изъяли арсенал оружия, состоящий из гранатомета, гранат, патронов и взрывчатки.

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