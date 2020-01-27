В Харьковской области у мужчины изъяли оружие времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Харьковской области сотрудники Красноградского отдела полиции изъяли у 61-летнего жителя села Песчанка арсенал огнестрельного оружия и патроны. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
В рамках открытого уголовного производства по месту жительства мужчины сотрудниками полиции был проведен санкционированный обыск. В результате полицейские обнаружили и изъяли самодельное нарезное огнестрельное оружие, огнестрельное оружие в виде переработанного газового шумового пистолета "МЕ 9 mod PARA", автоматы "ППШ" и "ППС" времен Второй мировой войны, а также около 40 патронов к нарезному оружию различного калибра.
Вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Сейчас полицейские устанавливают, каким образом оружие попало к мужчине, а также цель его хранения.
По данному факту следственным Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
Напомним, в Киевской области во время обысков у мужчины изъяли арсенал оружия, состоящий из гранатомета, гранат, патронов и взрывчатки.