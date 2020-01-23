На Київщині у чоловіка вилучили гранатомет, набої та вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На Київщині під час обшуків у чоловіка вилучили арсенал зброї, що складався з гранатомету, гранат, набоїв та вибухівки. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
"Таку небезпечну схованку виявили працівники Броварського відділу поліції спільно зі спецпризначенцями під час проведення санкціонованого обшуку у жителя села Гоголів. За місцем проживання 33-річного чоловіка поліцейські вилучили гранатомет РПГ-26, підствольні гранати ВОГ-25, пластид, набої різного калібру та інші заборонені законом предмети", - сказано у повідомленні.
Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз до НДЕКЦ МВС.
Наразі зловмисник, який вже мав проблеми із законом, затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють шляхи походження бойового арсеналу.
Також вирішується питання щодо оголошення підозри затриманому чоловіку. Міру запобіжного заходу на час тривання досудового розслідування для нього обере суд.
Нагадаємо, у Житомирі біля сміттєвих баків виявили дві реактивні протитанкові гранати та гранатомети.