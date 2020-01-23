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В Киевской области у мужчины изъяли гранатомет, патроны и взрывчатку

Киев • УНН

 • 11347 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Киевской области во время обысков у мужчины изъяли арсенал оружия, состоящий из гранатомета, гранат, патронов и взрывчатки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

В Киевской области у мужчины изъяли гранатомет, патроны и взрывчатку

"Такой опасный тайник обнаружили сотрудники Броварского отдела полиции совместно со спецназовцами во время проведения санкционированного обыска у жителя села Гоголев. По месту жительства 33-летнего мужчины полицейские изъяли гранатомет РПГ-26, подствольные гранаты ВОГ-25, пластид, патроны различного калибра и другие запрещенные законом предметы", - говорится в сообщении.

Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз в НИЭКЦ МВД.

В настоящее время злоумышленник, который уже имел проблемы с законом, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают пути происхождения боевого арсенала.

Также решается вопрос об объявлении подозрения задержанному мужчине. Меру пресечения на время продолжения досудебного расследования для него выберет суд.

Напомним, в Житомире возле мусорных баков обнаружили две реактивные противотанковые гранаты и гранатометы.

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