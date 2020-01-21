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У Житомирі біля сміттєвих баків виявили реактивні протитанкові гранати та гранатомети

Київ • УНН

 • 16560 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. У Житомирі біля сміттєвих баків виявили дві реактивні протитанкові гранати та гранатомети. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Житомирській області.

У Житомирі біля сміттєвих баків виявили реактивні протитанкові гранати та гранатомети

"20 січня на спецлінію "102" надійшло повідомлення про виявлення на одній з вулиць обласного центра двох гранатометів. На місці події працювали відповідні підрозділи поліції. Нині знахідки, що виявились бойовими гранатами, направлено на експертне дослідження. Розпочато розслідування", - сказано у повідомленні.

Повідомлення про подію надійшло незадовго до 15:00. Заявник розповів, що у сміттєвому баку на околиці Житомира помітив нестандартний пакунок, а коли розгорнув, виявив гранатомети.

Для перевірки інформації на місце події, до вул. Фруктової, виїхали патрульні, а потім і фахівці вибухотехнічної служби ГУНП та слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції.

Після огляду знахідок з’ясувалось, що у сміттєвому контейнері лежали дві реактивні протитанкові гранати "РПГ-26". Боєприпаси були вилучені та направлені на відповідне експертне дослідження до Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Львівській та Херсонській областях Служба безпеки України виявила місця незаконного зберігання арсеналів зброї, боєприпасів та вибухівки.

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