В Харькове во двор жилого дома бросили гранату

“В Харькове неизвестные бросили гранату во двор домовладения ... Событие произошло 3 ноября около 23:00 на улице Полевой в Слободском районе. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления полиции. С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Обнаруженные повреждения окон и стены”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате взрыва никто из граждан не пострадал.

Следователями Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Также, как сообщили в полиции, сейчас принимаются меры по установлению лиц, совершивших данное преступление.

Как сообщал УНН, в результате взрыва автомобиля в Одесской области погиб человек .