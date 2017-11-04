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У Харкові у двір житлового будинку кинули гранату

У Харкові у двір житлового будинку кинули гранату

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Слобідському районі Харкова невідомі кинули гранату у двір житлового будинку, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції у Харківській області.

“У Харкові невідомі кинули гранату у двір домоволодіння ... Подія сталася 3 листопада близько 23:00 на вулиці Польовій в Слобідському районі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного управління поліції. З місця події вилучені речові докази. Виявлені пошкодження вікон та стіни”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що внаслідок вибуху ніхто з громадян не постраждав.

Слідчими Слобідського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Також, як повідомили в поліції, наразі вживаються заходи для встановлення осіб, які скоїли даний злочин.

Як повідомляв УНН, внаслідок вибуху автомобіля на Одещині загинув чоловік.

Українські Національні Новини

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