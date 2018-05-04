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В Харькове будут судить няню, подозреваемую в пытках ребенка с ДЦП

Киев • УНН

 • 14549 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Харьковская местная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 46-летней няни девочки с ДЦП. Женщина подозревается в пытках ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

В Харькове будут судить няню, подозреваемую в пытках ребенка с ДЦП

"В марте текущего года в правоохранительные органы обратилась мама 14-летней девочки - инвалида детства с ДЦП. Она пожаловалась, что няня девочки воспитывает ее ребенка побоями, в качестве доказательства показала видеозапись. Женщина рассказала, что обнаружила на теле дочери синяки и многочисленные повреждения. После этого установила в квартире видеорегистратор. Камера зафиксировала, как няня била ребенка, когда они оставались вдвоем", - отметили в прокуратуре.

Так, Харьковская местная прокуратура направила в Дзержинский райсуд г. Харькова обвинительный акт в отношении 46-летней женщины - няни девочки с ДЦП.

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, женщине сообщили о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины) малолетнему ребенку. Однако во время следствия собраны доказательства, которые дали основания для изменения подозрения - действия женщины переквалифицировали по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки).

Напомним, в Мариуполе Донецкой области следователи прокуратуры задержали должностное лицо местной медицинской комиссии, которая требовала от инвалида детства взятку 1500 долларов за изменение статуса инвалидности.

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