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У Харкові судитимуть няню, підозрювану у катуванні дитини з ДЦП

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Харківська місцева прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно 46-річної няні дівчинки з ДЦП. Жінка підозрюється у катуванні дитини. Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.

У Харкові судитимуть няню, підозрювану у катуванні дитини з ДЦП

"У березні поточного року до правоохоронних органів звернулася мама 14-річної дівчинки - інваліда дитинства з ДЦП. Вона поскаржилася, що няня дівчинки виховує її дитину побоями, у якості доказу показала відеозапис. Жінка розповіла, що виявила на тілі доньки синці та чисельні ушкодження. Після цього встановила у квартирі відеореєстратор. Камера зафіксувала, як няня била дитину, коли вони залишалися вдвох", – зазначили в прокуратурі.

Так, Харківська місцева прокуратура направила до Дзержинського райсуду м. Харкова обвинувальний акт стосовно 46-річної жінки - няні дівчинки з ДЦП.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Катерини Шевцової, жінці повідомили про підозру за фактом завдання умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) малолітній дитині. Однак під час слідства зібрано докази, які дали підстави для зміни підозри - дії жінки перекваліфікували за ч. 1 ст. 127 КК України (катування).

Нагадаємо, у Маріуполі Донецької області слідчі прокуратури затримали посадову особу місцевої медичної комісії, яка вимагала від інваліда дитинства хабара 1500 доларів за зміну статусу інвалідності.

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