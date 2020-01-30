В Харькове произошла перестрелка, введен план "Сирена"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Шевченковском районе Харькова очевидцы сообщили о выстрелах и взрыве. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Так, 30 января в 13:30 от оператора "102" в полицию поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв.
По адресу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.
По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший.
Сейчас полицией проводится осмотр места происшествия и принимаются меры для установления местонахождения автомобиля.
По городу и области по распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области введена полицейская операция "Сирена".
Напомним, в Киеве возле кафе в Гидропарке конфликт перерос в стрельбу, в результате чего два человека получили ранения.