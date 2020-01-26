У столичному Гідропарку сталася стрілянина: двоє поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У Києві біля кафе у Гідропарку конфлікт переріс у стрілянину, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.
"Близько другої години ночі до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля кафе у Гідропарку. На місце події негайно виїхали екіпаж патрульних, слідчо-оперативна та бригада медиків", - сказано у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що між двома відвідувачами розважального закладу та невідомими виник конфлікт на ґрунті взаємних образ. У результаті чого незнайомець дістав зброю та зробив кілька пострілів та зник у невідомому напрямку. Потерпілого – 26-річного мешканця Вінницької області та іноземця з травмами госпіталізували.
З місця події експерти вилучили шість гільз, які відправили на проведення експертизи.
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Зазначається, що наразі проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання підозрюваних осіб. У рамках об'єктивного розслідування правоохоронці опитали свідків та очевидців цього правопорушення, а також вивчають відео з камер спостереження.
Нагадаємо, у Печерському районі столиці між двома компаніями молодиків виник словесний конфлікт, який згодом переріс у бійку, у розпалі якої один із учасників здійснив декілька пострілів. Внаслідок події постраждало двоє осіб.