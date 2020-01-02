У центрі Києва влаштували стрілянину: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Печерському районі столиці між двома компаніями молодиків виник словесний конфлікт, який згодом переріс у бійку, у розпалі якої один із учасників здійснив декілька пострілів. Внаслідок події постраждало двоє осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.
Так, до поліції надійшло повідомлення про бійку біля будинку на вулиці Великій Васильківській. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.
«Попередньо встановлено, що між учасниками інциденту розпочалася словесна перепалка, яка переросла в бійку, під час якої один із учасників дістав травматичну зброю та здійснив декілька пострілів. У результаті інциденту двоє осіб отримали дотикові поранення у різні частини тіла, лікарі надали їм необхідну допомогу», - сказано у повідомленні.
Правоохоронці провели огляд місця події, звідки виявили та вилучили гільзи та пістолет для відстрілу гумових куль. Для з’ясування обставин усіх учасників доставлено до Печерського управління поліції.
Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Печерського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, у столиці невідомі влаштували стрілянину на Троєщині.