В центре Киева устроили стрельбу: есть раненые

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КИЕВ. 2 января. УНН. В Печерском районе столицы между двумя компаниями молодых людей возник словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку, в разгар которой один из участников совершил несколько выстрелов. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

Так, в полицию поступило сообщение о драке возле дома на улице Большой Васильковской. По указанному адресу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

“Предварительно установлено, что участниками инцидента началась словесная перепалка, которая переросла в драку, во время которой один из участников получил травматическое оружие и осуществил несколько выстрелов. В результате инцидента два человека получили касательные ранения в различные части тела, врачи оказали им необходимую помощь", - сказано в сообщении.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, где обнаружили и изъяли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль. Для выяснения обстоятельств всех участников доставили в Печерское управления полиции.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в столице неизвестные устроили стрельбу на Троещине.

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