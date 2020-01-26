В столичном Гидропарке произошла стрельба: двое раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Киеве возле кафе в Гидропарке конфликт перерос в стрельбу, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
"Около двух часов ночи в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о стрельбе возле кафе в Гидропарке. На место происшествия немедленно выехали экипаж патрульных, следственно-оперативная бригада медиков", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что между двумя посетителями развлекательного заведения и неизвестными возник конфликт на почве взаимных оскорблений. В результате чего незнакомец достал оружие и сделал несколько выстрелов и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшего - 26-летнего жителя Винницкой области и иностранца с травмами госпитализировали.
С места происшествия эксперты изъяли шесть гильз, которые отправили на проведение экспертизы.
Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых лиц. В рамках объективного расследования правоохранители опросили свидетелей и очевидцев данного правонарушения, а также изучают видео с камер наблюдения.
Напомним, в Печерском районе столицы между двумя компаниями молодых людей возник словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку, в разгар которой один из участников совершил несколько выстрелов. В результате происшествия пострадали два человека.