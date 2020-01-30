У Харкові сталася стрілянина, введено план "Сирена"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Шевченківському районі Харкова очевидці повідомили про постріли та вибух. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Так, 30 січня о 13:30 від оператора "102" до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що біля будинку по вулиці Кузнецькій кілька хвилин тому пролунали постріли та вибух.
За адресою виїхали керівництво ГУНП в Харківській області, Шевченківського відділу поліції, слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного управління.
Зі слів очевидців, з місця події поїхав автомобіль білого кольору, в якому може знаходитись постраждалий.
Зараз поліцією проводиться огляд місця події та вживаються заходи для встановлення місцезнаходження автівки.
По місту та області за розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області введена поліцейська операція "Сирена".
Нагадаємо, у Києві біля кафе у Гідропарку конфлікт переріс у стрілянину, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.