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В Харькове произошло масштабное ДТП: среди травмированных двое детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. В Харькове столкнулись четыре авто. Как сообщили в полиции Харьковской области, среди пострадавших в ДТП - двое детей, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, 15 сентября на улице Клочковской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транспортных средств “МАН”, “Skoda Octavia”, “Peugeot 301” и “Peugeot 3008”.

Различные телесные повреждения получили 52-летний водитель “Skoda” и его 15-летняя пассажирка, а также также 51-летний водитель и 11-летняя пассажирка “Peugeot 301”.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

На Киевщине в Обухове произошло ДТП с участием автомобилей “Skoda” и “Ford”. В результате столкновения пострадала водитель машины “Skoda”, 10-летняя девочка, которая была пассажиркой и пассажир автомобиля “Ford”.

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