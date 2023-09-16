В Харькове произошло масштабное ДТП: среди травмированных двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Харькове столкнулись четыре авто. Как сообщили в полиции Харьковской области, среди пострадавших в ДТП - двое детей, передает УНН.
Детали
По данным правоохранителей, 15 сентября на улице Клочковской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транспортных средств “МАН”, “Skoda Octavia”, “Peugeot 301” и “Peugeot 3008”.
Различные телесные повреждения получили 52-летний водитель “Skoda” и его 15-летняя пассажирка, а также также 51-летний водитель и 11-летняя пассажирка “Peugeot 301”.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним
На Киевщине в Обухове произошло ДТП с участием автомобилей “Skoda” и “Ford”. В результате столкновения пострадала водитель машины “Skoda”, 10-летняя девочка, которая была пассажиркой и пассажир автомобиля “Ford”.