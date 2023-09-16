У Харкові сталась масштабна ДТП: серед травмованих двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Харкові зуштовхнулись чотири авто. Як повідомили у поліції Харківської області, серед постраждалих у ДТП - двоє дітей, передає УНН.
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За даними правоохоронців, 15 вересня на вулиці Клочківській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі транспортних засобів “МАН”, “Skoda Octavia”, “Peugeot 301” та “Peugeot 3008”.
Різні тілесні ушкодження отримали 52-річний водій “Skoda” та його 15-річна пасажирка, а також 51-річний водій та 11-річна пасажирка “Peugeot 301”.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо
На Київщині в Обухові сталась ДТП за участі автомобілів “Skoda” та “Ford”. Внаслідок зіткнення постраждала водійка машини “Skoda”, 10-річна дівчинка, яка була пасажиркою та пасажир автомобіля “Ford”.