В Харькове ищут взрывчатку во всех детсадах и школах

"Сообщение о закладке взрывчатки в 7 больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харькова поступило на электронную почту полиции 9 сентября", - говорится в сообщении.

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По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории, сообщили правоохранители.