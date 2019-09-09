В Харькове ищут взрывчатку во всех детсадах и школах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Харькове на электронную почту полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки в 7 больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах города. Правоохранители начали проверку, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.
"Сообщение о закладке взрывчатки в 7 больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харькова поступило на электронную почту полиции 9 сентября", - говорится в сообщении.
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По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории, сообщили правоохранители.