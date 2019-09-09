У Харкові шукають вибухівку у всіх дитсадках та школах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Харкові на електронну пошту поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки у 7 лікарнях, 17 торговельних центрах, всіх дитячих садках і школах міста. Правоохоронці розпочали перевірку, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГУ НП у Харківській області.
"Повідомлення про закладення вибухівки у 7 лікарнях, 17 торговельних центрах, всіх дитячих садках і школах Харкова надійшло на електронну пошту поліції 9 вересня", - йдеться у повідомленні.
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За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.
На даний час триває огляд приміщень та прилеглої території, повідомили правоохоронці.