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Чоловіку оголосили підозру за "мінування" столичного метро

Чоловіку оголосили підозру за "мінування" столичного метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Чоловіку, якого затримали за "мінування" станції метро "Почайна" у столиці, оголошено про підозру. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

"Затримано та повідомлено про підозру киянину, який здійснив неправдиве повідомлення про вибух на станції метро "Почайна", - вказали у прокуратурі.

Йдеться про неправдиве "мінування" станції метро "Почайна" у суботу, 7 вересня.

За даними прокуратури, "мінером" виявися 53-річний киянин, який скоїв це правопорушення з хуліганських мотивів, перебуваючи нетверезому стані. При цьому чоловік спостерігав за діями працівників екстренних служб, які прибули на виклик.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене правопорушнику загрожує до 6 років позбавлення волі.

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