Чоловіку оголосили підозру за "мінування" столичного метро
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Чоловіку, якого затримали за "мінування" станції метро "Почайна" у столиці, оголошено про підозру. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.
"Затримано та повідомлено про підозру киянину, який здійснив неправдиве повідомлення про вибух на станції метро "Почайна", - вказали у прокуратурі.
Йдеться про неправдиве "мінування" станції метро "Почайна" у суботу, 7 вересня.
За даними прокуратури, "мінером" виявися 53-річний киянин, який скоїв це правопорушення з хуліганських мотивів, перебуваючи нетверезому стані. При цьому чоловік спостерігав за діями працівників екстренних служб, які прибули на виклик.
Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
За вчинене правопорушнику загрожує до 6 років позбавлення волі.