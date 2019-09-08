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У Києві затримали "мінера" станції метро "Почайна" – поліція

У Києві затримали "мінера" станції метро "Почайна" – поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Жителя Києва затримали за неправдиве повідомлення про замінування станції метро "Почайна", інформує УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Вчора до поліції надійшло повідомлення про закладену вибухівку на станції метро "Почайна". На місце події негайно виїхали спеціалісти вибухотехніки, слідчо-оперативна група, кінологи з собакою та пожежники. Спеціалісти провели огляд та не виявили вибухонебезпечних речовин чи предметів", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що правоохоронці знайшли особу, що здійснила анонімний дзвінок. Правопорушником виявився 56-річний киянин.

"Чоловік пояснив свій вчинок тим, що на касі метро йому не продали жетон, оскільки у нього не вистачало грошей. У таких спосіб правопорушник вирішив помститися працівникам метрополітену та "замінував" об’єкт. При цьому, чоловік перебував у стані сп'яніння і спостерігав за діями представників екстрених служб, які прибули на виклик про замінування", - розповіли у поліції.

У поліція також повідомили, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, вчора у Києві станцію метро "Почайна" зачиняли на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.

Втім, вибухівки у ході перевірки станції не виявили.

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