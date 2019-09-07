На станції "Почайна" не виявлено вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Станцію столичного метро “Почайна” перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це повідомляє пресслужба КП “Київський Метрополітен”, передає УНН.
“Увага! Синя гілка — Станцію „Почайна“ перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Червона гілка — відновлено графік після затримки з техпричин. Метро працює у звичайному режимі”, — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, раніше у пресслужбі повідомили, що у Києві станцію метро “Почайна” зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.