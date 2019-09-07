На станции "Почайна" не обнаружено взрывчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Станцию столичного метро “Почайна” проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено. Об этом сообщает пресс служба КП “Киевский Метрополитен”, передает УНН.
“Внимание! Синяя ветка — Станция „Почайна“ проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено. Красная ветка — восстановлено график после задержки с техпричин. Метро работает в обычном режиме”, — говорится в сообщении.
Отметим, ранее в пресс служба сообщили, что в Киеве станция метро “Почайна” закрыта на вход и выход за анонимного звонка о минировании.