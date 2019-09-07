Станцію столичного метро "Почайна" зачинено на вхід та вихід
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Києві станцію метро “Почайна” зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування. Про це повідомляє пресслужба КП “Київський Метрополітен”, передає УНН.
“Увага! Станцію „Почайна“ зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Фахівці проводять перевірку”, — повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, у суботу вхід пасажирів на станції метро “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого” можуть обмежити.